Reprise en Super League pour le Fémina White Star: "Mes joueuses sont prêtes à relever le défi"

Le Fémina White Star lance sa saison ce vendredi dans ses installations avec la réception de Genk. Un solide morceau d'entrée que les Woluwéennes veulent aborder au mieux. "Genk est une grosse écurie de la Super League, une équipe qui a disputé les playoffs 1 la saison dernière, ce sera du costaud mais mon équipe est prête à relever le défi", lance Audrey Demoustier.



La coach du Fémina White Star est d'ailleurs satisfaite de la préparation effectuée par ses joueuses. "La préparation a été positive même si la blessure de notre gardienne nous handicape un peu. Mais j'ai deux gardiennes derrière qui font le job. Je suis assez confiante car je sens que mes joueuses sont prêtes à débuter après une préparation très intense. Il a fallu rattraper le retard physique accumulé la saison dernière, nous aurons encore besoin de quelques semaines pour trouver le bon rythme mais nous aurons les armes pour montrer de belles choses."



De quoi afficher certaines ambitions ? "Il y a eu beaucoup de transferts dans toutes les équipes de Super League. Dans un premier temps, nous allons observer, avec l'ambition de bien prester durant les playoffs 2 en deuxième partie de saison. D'ici là, nous aborderons match après match, et si on peut être le Petit Poucet qui embête les grandes équipes, ça me va."



La première mission des Woluwéennes sera de gagner en régularité par rapport à la saison dernière. "Même si nous ne sommes pas des professionnelles nous devons agir comme des professionnelles. Les joueuses doivent prouver qu'elles sont capables de relever le défi, à elle d'afficher la bonne mentalité chaque semaine et d'aborder chaque adversaire de la même manière."