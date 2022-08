Le RPC Anderlecht devra faire sans Loris qui se met à la disposition de Uccle Europe

Lionel Loris arrête et retourne à Uccle Europe (P1). La TDM2 anderlechtoise cherche un meneur et un intérieur après la défaite (67-58) au Spirou Charleroi.

C'est avec une division d'écart et quelques entraînements dans les jambes en moins que le RPC Anderlecht a défié la jeune garde carolo ce dimanche en Coupe de Belgique (67-58). Mauvaise nouvelle au coup d'envoi : l'absence de Lionel Loris. "Lio nous a prévenus la semaine passée. Il vient d'être papa et va se consacrer à ses tâches à Uccle Europe",explique Michel Hecq, le président anderlechtois.

Sans Vanderkeylen ni Loris, le RPC a longtemps mené (42-43; 30e) face à au Spirou Charleroi en Coupe de Belgique mais s'est écroulé physiquement lors des dix dernières minutes (défaite 67-58). "On avait une seule session dans les jambes. On a encore fait un bon match",estime le coach Hanavan qui espère voir son groupe se renforcer. "Idéalement un meneur et un intérieur."

Lionel Loris a demandé et obtenu une mutation administrative vers Uccle Europe où il est déjà directeur technique. Loris renforcera en tant que joueur le noyau de P1, déjà renforcé par une autre pointure ayant fait ses armes en Nationale Christian Manzanza.

Forfait en Coupe AWB B (le club a aligné un joueur de – de 16 ans et n'a pas obtenu à temps la dérogation), Uccle Europe n'en dispute pas moins ses matchs. "C'est difficile de trouver des matchs amicaux à ce moment-ci de la saison. On dispute nos matchs de Coupe AWBB même si les résultats ne sont pas comptabilisés",confirme Pascal Lepez, le coach ucclois qui se félicite de la venue de Loris en tant que joueur. "On avait envie de renforcer l'équipe. Quelqu'un de régulier, d'expérimenté et de talentueux. Mais il fallait un gars qui apporte une vraie plus-value à nos jeunes. Je dis en réunion de comité. 'Quelqu'un comme Lio'. Le président et Lionel, ils ont alors souri. Ils m'ont fait un peu fait gamberger et puis ils m'ont dit que Lio allait redevenir joueur pour Uccle Europe."

Technique

Quarts : 9-16, 17-20, 16-7, 25-15.

Spirou : VRENCKEN 10, ELLIS 10, HAUTEKEET 3, ADZEH 11, FEDELE 2, Lecomte 4, Cambioli 2, Loncke 13, Kalala 1, Lo Giudice 2, Menth, Shema 9.

RPC : MUKOKO 7, MIAKANGANAME 5, HALL 13, VANDER PERRE, MORIS 9, Marbaix 8, Scheers, Luyindula 10, Shako-Djunga 6, Merland.