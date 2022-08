La Bruxelloise à pétanque est de retour

Du 25 au 28 août, plus de 1800 joueurs et joueuses investiront les allées du parc Elisabeth (à côté de la Basilique) pour prendre part à la troisième édition de La Bruxelloise à pétanque (circuit PPF TOUR). Un rendez-vous incontournable pour les fans de pétanque. "Plus de dix nations étrangères seront présentes. Amateurs, jeunes, confirmés et champions apporteront un parfum de Canebière dans la Capitale de l'Europe", indique Luc De Wilde, responsable de l'organisation de La Bruxelloise à pétanque.

Pour l'occasion, de nombreuses animations sont prévues et ce, pour tous les âges. Le tout dans une ambiance festive et conviviale où chacun y trouvera sa place. On pense notamment à la journée du jeudi où La Bruxelloise à pétanque propose un tournoi inter-entreprises dès 14h. "Parfait pour un team building", ajoute l'organisation, qui permettra également aux jeunes de se tester lors du concours jeunes réservés aux minimes, cadets et juniors. Sans oublier les vétérans le vendredi et la journée du dimanche, ouverte à tous. "Pour les amateurs, le concours open doublettes avec ou sans licence du dimanche permettra à tout un chacun de vivre de l'intérieur cette grande manifestation."

Bien entendu, le moment fort de ces quatre jours de pétanque dans notre capitale reste la journée du samedi avec le concours international qui verra les meilleures triplettes hommes et doublets femmes s’affronter.

La Bruxelloise à pétanque, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière un sport qui dispose d'une véritable structure et de nombreux affiliés En Belgique. "La pétanque dans notre pays, c'est plus de 220 clubs, 15 000 licenciés et une dizaine de champions et championnes du monde encore en activité. Un sport à découvrir ou redécouvrir, et surtout une véritable passion qui permet de réunir joueurs et joueuses belges et internationaux, ainsi que les passionnés."