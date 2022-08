Le Team 3X3 Brussels qualifié pour une manche du World Tour

C’est par le biais de ses bons résultats et un travail entrepris depuis 4 ans que le Team 3X3 Brussels a décroché le Graal ou presque. L’équipe regroupée autour du capitaine Vadim Hollevoet est invitée à participer fin août en Hongrie à son premier tournoi du FIBA 3X3 World Tour, le championnat mondial de clubs de 3X3.

"On est qualifié pour la manche de Debrecen les 27 et 28 août", confirme Hollevoet. "Si vous voulez, on rentre dans le circuit professionnel. Mais tout dépendra des résultats qu'on y fera. Si on fait de bons résultats, on sera invité à d'autres manches du World Tour."

L’équipe bruxelloise (composée par Vadim Hollevoet, Nikola Kostic, Pierre-Osman Lotfi, Diego Merino et Alexandre Vercoutere) rejoint Team Antwerp, un habitué des hautes sphères du 3X3.