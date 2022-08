Coupe de Belgique: Ganshoren passe à un cheveu de l'exploit au Patro

Ganshoren était face à un défi de taille ce dimanche en Coupe de Belgique avec un déplacement au Patro Eisden Maasmechelen, l'une des grosses cylindrées de Nationale 1.



Les joueurs de Michel Delph ont logiquement connu un début de partie compliqué et étaient menés 2-0 après 34 minutes de jeu. Mais c'était sans compter sur la force de caractère des Bruxellois. Millet relançait le suspense juste avant la pause et Famo parvenait même à égaliser à trois minutes du terme de la rencontre, envoyant les deux équipes en prolongations.



Malheureusement, la rencontre basculait sur un penalty concédé à la 101e minute et converti par Sam. Cruel pour des Ganshorenois qui ont fait plus que rivalisé avec une très bonne équipe de N1.



Les buts: 11e et 34e Sam 1-0 et 2-0), 42e Millet (2-1), 87e Famo (2-2), 101e Sam sur pen. (3-2).