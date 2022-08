Coupe de Belgique: Le RSD Jette n'est pas passé loin de l'exploit face à Dender

Le RSD Jette avait droit à son match de gala ce mardi soir dans le cadre du quatrième tour de la Coupe de Belgique. Une rencontre sur la pelouse de Dender, pensionnaire de Challenger Pro League et qui s'était incliné 1-0 ce week-end en championnat au RWDM. Malgré les deux divisions d'écart qui séparaient les deux équipes, les amateurs jettois étaient bien décidés à jouer crânement leur chance sur la pelouse des professionnels.



Bien en place, les joueurs de Sébastien Conte ont offert une belle résistance à leur adversaire, comme en témoignait le score nul et vierge à la pause.



Finalement, Dender faisait parler son expérience durant les 25 dernières minutes avec un doublé d'Atteri inscrit en cinq minutes. Mais Jette ne baissait pas les bras et El Hajjouju relançait le suspense à dix minutes du terme. Malheureusement, le score ne bougeait plus mais le RSD Jette peut quitter la Coupe de Belgique la tête haute.



Les buts: 66e et 71e Atteri (1-0 et 2-0), 80e El Hajjouju (2-1).