Onur Kaya sort de sa retraite et signe au FC Kosova, club de P1 à Bruxelles

Énorme surprise ce mardi soir du côté du FC Kosova qui a annoncé avoir transféré un certain... Onur Kaya. L'ancien joueur de Charleroi, Lokeren, Zulte Waregem et Malines avait pourtant pris sa retraite en avril dernier.



Quelques mois après cette annonce, et après avoir rencontré les dirigeants du club schaerbeekois, le milieu de terrain sort donc de sa retraite et foulera les pelouses de P1 Brabant cette saison.