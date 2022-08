Barbara Plovier participe à son deuxième UTMB: "Je dois absolument le terminer cette année"

170 kilomètres à parcourir, pour 10 000 mètres de dénivelé positif. Deux nuits passées en montagne pour la plupart des 2300 coureurs engagés. La souffrance, la météo changeante, le doute, l’altitude (deux passages à plus de 2500 mètres d’altitude), l’UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc), 19e du nom avec un départ ce vendredi (18 h 30) à Chamonix, sera un fameux défi…

C'est la deuxième fois que Barbara Plovier (Lembeek), une dessinatrice de 49 ans, mère d'un enfant de 11 ans, s'y attaque. "En 2018, cela se passait relativement bien mais à 40 km de l'arrivée, en pleine nuit, j'ai commencé à avoir des hallucinations", se souvient-elle lorsqu'elle évoque son premier essai sur le "monstre". "Je n'arrive pas à dormir en course. Cela me pose vraiment des problèmes. Donc là, avec mes hallucinations, je suis sortie du chemin et je ne savais plus où j'étais. Pour vous dire, je ne savais même plus que j'étais dans une course…"

À l'époque, heureusement, une bonne âme s'est occupée de notre traileuse et elle a été ramenée sur une base de vie. "Du coup, je veux absolument terminer cette année", reprend-elle. "Il faudra que j'aille un peu plus vite, que je ne traîne pas trop dans les ravitos et que, surtout, j'arrive à dormir. C'est vraiment un problème. L'an dernier, sur le Tor des Géants, j'ai de nouveau fait des hallucinations. J'étais au km 309. Il n'en restait 50 et j'ai dû abandonner sur chute (déchirure à un ligament)…"

Pour cette fois-ci, notre ultra-traileuse espère bien parvenir à gérer l'aspect sommeil donc. Micro-siestes de 20 minutes, être plus calme au moment où il faut prendre du repos, avoir des boules quies pour éviter d'être perturbée par le bruit dans les endroits dédiés au repos des coureurs… Elle a tout étudié avant de partir sur Chamonix. "Physiquement, j'ai bien travaillé dans le cadre de ma préparation avec mon coach Etienne Van Gasse", estime-t-elle. "Je me suis entraînée cinq fois par semaine, avec de longues sorties le week-end. J'ai fait du vélo, de la natation, du gainage. J'ai même participé à un quart de triathlon. Bref, je me sens bien et je me réjouis d'y participer une nouvelle fois. J'avais bien aimé à l'époque le côté humain, les rencontres, cela même si je suis plus une solitaire en course. Je veux surtout évoluer à mon propre rythme…"