Le Léo a vu rouge pour son retour à l'échelon national

Le Léopold avait parfaitement entamé les débats pour son grand retour à l'échelon national. Kory permettait à ses troupes de mener. "Nous étions supérieurs à Aische mais nous n'avons pas su faire le break", regrette Georges Sakalis.



Le retour des vestiaires était quant à lui catastrophique. Un penalty concédé à la 46e, une exclusion et le 1-2 qui suivait dans la foulée. "Un penalty sévère et puis mes joueurs se sont laissés emporter par leurs émotions avec trois exclusions et huit jaunes. Cela fait partie de l'apprentissage mais c'est malheureux de vivre un tel scénario alors que footballistiquement et tactiquement, nous étions plus forts. Il faut apprendre à mieux gérer ses émotions en D3", ajoute le coach du Léo.



Les buts: 16e Kory (1-0), 46e Dethier sur pen. (1-1), 48e Dethier (1-2), 90e Litonge (1-3).