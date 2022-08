Un point au caractère pour Ganshoren à Waremme

Spécialiste RWDM et sport régional

Deux semaines après l'avoir emporté en Coupe de Belgique à Wareme, Ganshoren espérait vivre le même scénario pour cette première journée de championnat.



Malheureusement, Waremme était mieux en jambes, Ganshoren ne se montrait pas dangereux et Angiulli ouvrait la marque avant la pause.



Heureusement pour Ganshoren, Tchoutang était à l'affût pour arracher l'égalisation et permettre à son équipe de ramener un point. "On a mis de l'intensité dans ce match, face à une belle équipe, mais nous avons manqué de présence dans les 30 derniers mètres. Je suis toutefois satisfait de la réaction de mon groupe", analyse Michel Delph.





Waremme - Ganshoren 1-1

Waremme : Murcia, Lapierre, Angiulli, Dachelet, Merchie, Saint-Mard (72e Deflandre), Laruelle, Dichiara (74e Gueye), Julin (74e Bourard), Boseko (84e Charef), Senakuku.

Ganshoren : Suederick, Van Landschoot (78e Famo), Kombi, Devillé, El Ghraichi, Camara, Tchoutang (74e Laroussi), Millet (60e Kambala), Dassy, Serme, Otu.

Avertissements : Julin, Kombi, Dachelet, Dichiara.

Arbitre : M. Jacoby.

Les buts : 42e Angiulli (1-0), 66e Tchoutang (1-1).