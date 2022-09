Le Royal IV a scratché sa R2 Dames juste avant le début du championnat Régionale

Au niveau du recasement des joueuses, Olivier De Roy nous indique avoir pris cette décision avant le démarrage de la compétition pour ne pas bloquer un éventuel recasement des joueuses, malheureusement plus vers la VBL comme elles ont déjà joué en Coupe.

Les filles qui le souhaitent peuvent se désaffilier administrativement et se réaffilier ailleurs en AWBB ce sera du cas par cas, mais elles ne pourraient plus jouer en Coupe AWBB vu les 3 matchs joués en août par le RIV.

"Malgré les efforts, souhaits, engagements pour le niveau R2, avec notamment deux entraînements par semaine, le groupe est devenu non-gérable et ce depuis le début de la saison passée";explique Olivier De Roy.

"Il y a eu un seul entraînement au complet depuis début août. On a dû rapidement stopper, notamment au niveau de son investissement, avec le coach Geert Van Driessche. On avait des soucis "organisationnels" systématiques. Ce dimanche au Women's day de l'Excelsior, on avait 4 présentes sur 13. Il y avait 'autre chose de prévu' pour les autres. Les jeunes n'étaient ni intéressés ni motivées pour rejoindre ce type de groupe. Aucune U19 ne se trouvait dans le noyau. On maintient nos U19, U16, U14, U12 Filles. On a demandé au CP pour éventuellement avoir une P3 Dames "bye""conclut le secrétaire du RIV.