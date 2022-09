Accueil Sports Sport régional Bruxelles Passé à Ganshoren, Raphaël Devillé retrouve Jette pour un derby: "Un plaisir d’affronter mon ancien club" Raphaël Devillé, passé Ganshoren cet été, retrouve le RSD Jette ce dimanche. Sébastien Sterpigny Spécialiste RWDM et sport régional ©Moisse

Le derby entre Jette et Ganshoren de ce dimanche sera particulier à plus d’un titre. On sait que les deux directions s’apprécient mais aussi que plusieurs joueurs ont transité par les deux...