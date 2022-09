Accueil Sports Sport régional Bruxelles Le Linthout, une saison de transition pleine de bonnes surprises ? Plus athlétique et bien balancé, les Woluwéens forment déjà un groupe soudé. Christophe Kugener ©Linthout

Aux côtés des Friendly Bulls Ixelles et de United Basket Woluwe, auteurs d'un 2/2 inaugural, le Fresh Air Jette et le Royal Linthout ont partagé l'enjeu (1/2). Le club de Woluwe-Saint-Lambert est en plein renouveau. "On a une belle marge de progression. Il y a 6-7 nouveaux...