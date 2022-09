Accueil Sports Sport régional Bruxelles Sarah Bovy et Ugo de Wilde attendent les 4H de Spa avec impatience : "Vivre de sa passion, le grand rêve de tout pilote" Les 4H de Spa, un rendez-vous très particulier pour Sarah Bovy et Ugo de Wilde, nos deux pilotes bruxellois. Sébastien Sterpigny Spécialiste RWDM et sport régional Sarah Bovy et Ugo de Wilde ©STERPIGNY

Les 4H de Spa, rendez-vous toujours apprécié des amateurs d’endurance, mais aussi d’un grand public heureux de pouvoir assister à un spectacle de qualité et gratuit, sont de retour ce week-end pour une édition grand cru. Sur la piste, 29 prototypes LMP2 et LMP3 et 12 GT, soit 41 bolides dont plus de la moitié a participé aux dernières 24H du Mans. Une affiche très internationale...