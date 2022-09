Avec Angèle, objectif un million d'euros pour la 5e édition de Run To Kick

Angèle, Élodie Ouédraogo, Olivia, Kevin et Jacques Borlée courront avec plus de 1 500 personnes pour récolter un million d'euros lors de Run To Kick.

Ce dimanche 25 septembre, la cinquième édition de la course solidaire Run To Kick se déroulera au pied de l'Atomium. Avec plus de 1 500 coureurs, la fondation belge KickCancer a l'ambition de récolter un million d'euros pour la recherche contre le cancer de l'enfant.



Angèle, marraine de l'organisation donnera le coup d'envoi à 11 heures, aux côtés de Niels Destadsbader parrain de KickCancer. Élodie Ouédraogo, Olivia, Kevin et Jacques Borlée courront pour soutenir les jeunes patients et leurs familles. "Je suis contente d'être de la partie et curieuse de voir comment ça va se passer. C'est une journée très importante. Il va se passer plein de choses. Il y aura de l'émotion. C'est une chance de pouvoir y participer", nous confie la chanteuse bruxelloise, qui a tenté de se préparer au mieux pour la course. "Je ne suis pas une grande sportive et je me préserve car ma tournée me demande de rester en forme. Mais je ferai tout de même le minimum, ce qui sera le maximum pour moi (rires). La première fois, j'ai adoré l'idée de courir avec tout le monde. Ça me remettait à la même place que tout un chacun tout en donnant un coup de projecteur sur Kick Cancer. Être présente, c'est déjà très fort."



Pour sa cinquième édition, et pour la deuxième année consécutive, la course solidaire Run To Kick se déroulera dans le parc d'Osseghem (à côté de l'Atomium) à Bruxelles. L'organisation peut compter sur la participation de plus de 1 500 coureurs qui, en courant 2, 5 ou 10 km, récolteront des fonds pour cinq projets de recherche européens visant à améliorer les traitements contre le cancer de l'enfant. ​ ​



En 2021, un montant record de 725 000 euros a été récolté. Cette année l'objectif est de récolter un million d'euros. Pour ce faire, KickCancer peut compter sur l'aide des familles d'enfants touchés par le cancer, de nombreux sympathisants et bien sûr d'Angèle, Niels, Olivia, Kevin et Jacques.





Le programme de la journée

09h00 - Ouverture du village Run To Kick

09h45-10h15 - Niels rencontre les enfants et leurs familles dans le village du festival + rencontre et remise de photos de sa visite (plus tôt cette année) à l'UZ Gent et l'UZ Leuven ​

10h20 - Échauffement des coureurs par la famille Borlée, Élodie et Niels (scène) ​

10h35 - Intro par Delphine Heenen, fondatrice de KickCancer (scène) ​ ​

10h45 - Encouragement des coureurs par Angèle et Niels (scène) ​

Direction la ligne de départ ​

11h00 - Coup de feu de départ par Angèle et Niels. Les enfants sont au premier rang, avec Élodie Ouédraogo, Olivia, Kevin et Jacques Borlée, suivis des coureurs de 2km, 5km et 10km ​

11h20 - Arrivée des premiers coureurs ​

12h15 - Étirements collectifs ​

12h30 - Début de la cérémonie de remise des prix aux coureurs et aux équipes ayant récolté le plus d'argent par Angèle et Delphine Heenen. ​ ​

12h35 - Les oncologues pédiatriques Bram De Wilde (UZ Gent) et Maëlle de Ville de Goyet (Cliniques Universitaires St-Luc) sur l'importance de la recherche (scène) ​

12h45 - Interview de jeunes patients (scène) ​

13h00 - Annonce du montant collecté par les enfants dans le cadre de la campagne RUN TO KICK 2022 ​

15h00 - Fin de la journée ​

16h00 - Fermeture du village