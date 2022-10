La grande foule pour les Foulées des Flosses: "Une course que personne ne veut rater au club" (VIDEO)

Les Foulées des Flosses, une course importante dans l'agenda des joggeurs à Bruxelles. Un événement que l'on prépare activement durant des mois au sein de l'Enjambée, le club de course à pied de Woluwe-Saint-Pierre, afin d'accueillir dans les meilleures conditions les participants venus des quatre coins de Wallonie et de Bruxelles. "C'est un moment très important de l'année dans la vie du club. Après des années difficiles, ça a bien repris avec beaucoup d'inscriptions cette année", se félicite Jean Ruelle, membre actif du club depuis six ans.

Ce 9 octobre 2022, tout le monde l'avait coché dans son agenda au sein du club woluwéen. "Tout le monde est là, soit pour aider, soit pour courir. Ça demande beaucoup de travail au club mais c'est une date que personne ne veut rater."

Il y a une véritable émulation au sein du club. "On se prépare un peu toute l'année au niveau sportif et puis tout le monde donne un coup de main à l'organisation. Nous sommes un club où toutes les générations sont présentes mais la collaboration est totale, peu importe l'âge."

De quoi offrir une belle réussite chaque année, notamment grâce à un parcours toujours très apprécié par les participants. "C'est un très chouette parcours car il est essentiellement dessiné dans la nature. Hormis les quelques centaines de mètres de bitume pour rejoindre la Forêt de Soignes, tout se court dans les bois."

Avoir intégré le Challenge Delhalle est un vrai plus une organisation comme les Foulées des Flosses. "C'est important pour nous, ça amène des coureurs et puis ça correspond bien à notre philosophie de course nature."

La philosophie du club justement, elle est simple. "Chacun à son rythme mais avec des possibilités de progresser, notamment via des entraînements organisés chaque semaine sur la piste d'athlétisme. Tout le monde s'y retrouve, que ce soit le joggeur amateur qui y va à son rythme, ou celui qui recherche plus de performances."