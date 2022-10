La victoire et 171 kilomètres parcourus pour Samih Marzouki: "J’ai tout de même bien souffert en fin de nuit"

Samih Marzouki, Bruxellois de 43 ans, est à la base un traileur qui commence à retrouver ses sensations dès que le kilométrage augmente. On le voit souvent sur du long en Belgique (Bouillonnante, Olne-Spa-Olne, Trail des Cisterciens). Parfois même sur du très long, comme en mai dernier, lorsqu’il était allé prendre une belle 15e place sur l’ultra trail des Lacs et Châteaux, une course qui va tutoyer les hauts plateaux fagnards après avoir joué sur des sentiers ardennais rugueux durant 165 km et plus de 25 heures.

L’homme s’exporte également, histoire d’élargir ses horizons. Il a ainsi déjà couru sur la Trans Gran Canaria ou encore la Saintélyon.

Le week-end passé, cet arpenteur infatigable s’est transformé en hamster infatigable pour s’imposer à l’issue de la 17e édition des 24 heures jogging de Liège. Défi du rendez-vous : parcourir le pus possible de kilomètres sur une boucle de quelque 1522 mètres tracée dans un parc longé par la Meuse. Défi gagnant pour Marzouki qui, au final, aura parcouru 171 kilomètres.

"C'est la troisième fois que je fais ce genre de courses", commençait-il par nous expliquer. "J'aime bien l'ambiance sur cette course liégeoise. Et puis l'endroit est très beau. Il y a des arbres, pas mal de promeneurs, le fleuve… C'est beaucoup mieux ceci que des courses de 24 heures qui se déroulent sur une piste d'athlétisme ou autour d'un pâté de maisons…"

L'homme avait un tableau de marche assez simple : "Faire 100 kilomètres lors de la première moitié de la course, puis m'accrocher pour faire le plus possible après : cela s'est déroulé comme cela", souriait-il, un fond de lassitude dans les yeux, avant de monter sur le podium. "J'ai tout de même bien souffert en fin de nuit. Les températures ont chuté jusqu'à trois degrés et il y avait beaucoup d'humidité (la course se déroule sur une "île" bordée par la Meuse d'un côté et par un canal - la Dérivation - de l'autre). Je me suis un moment donné assis tellement j'étais fatigué. Après plusieurs minutes d'inaction, mes jambes étaient tétanisées par le froid. J'ai attrapé des crampes. Du coup, je n'ai plus retenté le coup, de peur de ne plus savoir repartir…"

On signalera pour terminer que la victoire est allée à un groupe de six coureurs qui, en relais, ont parcouru 248 kilomètres au total.