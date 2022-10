Accueil Sports Sport régional Bruxelles Le Fresh Air a entamé avec succès sa tournée woluwéenne contre Linthout Vainqueur mardi au Linthout, Jette accueille dimanche le leader, l’UB Woluwe. Christophe Kugener ©FA Jette

Ce mardi et les deux vont souvent de pair, le Fresh Air Jette (5e) a confirmé sa très bonne préparation et son excellent début de saison en l'emportant 67-82 au Linthout (10e). Les Jettois (Dika 23, Riahi 15, Ringoet 5, Ferin 2, Feru 7, Nouhi 8, Ouattara, Bikiki K. 2, Bikuki G. 15, Nieto, Remy, Kempen) ont surtout imposé leurs vues offensives en emportant la seconde mi-temps 33-47. Malgré 24 points de l'inoxydable Strapart (43 ans !), le Linthout (Ubah, Sandron 12, Gossart 3, Am-Mi 1, Cariat 8, Mbolhi 8) qui alignait les anciens Jettois Kake et les frères Paul (11 points) et Louis Tessier (3) n'a pu que rivaliser...