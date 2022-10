Spécialiste RWDM et sport régional

Beau succès pour le match contre le racisme organisé entre Haren et les U21 du RWDM

Cette semaine, le club de Haren a organisé une rencontre de gala face aux U21 du RWDM avec pour but de mettre en avant la lutte contre le racisme dans le monde du football. Pour l'occasion, le coup d'envoi a été donné par Tracy Mpati, ex joueur du RWDM et de l'Union, en compagnie de Bertin Mampaka, député au parlement bruxellois.





Une rencontre remportée 1-2 par les jeunes Molenbeekois mais l'essentiel était ailleurs. "Une soirée réussie avec énormément de monde pour un petit club local. Les gens ont répondu présent à notre appel et nous sommes heureux d'avoir pu mettre sur pied une telle action. Nous pensons d'ailleurs que ce genre d'initiative devrait exister plus souvent car le racisme est encore trop souvent présent dans le monde du sport", nous confie Bruno Leemans, le président du club de Haren.





