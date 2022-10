Le Daring souhaite booster sa section ParaHockey

Cette semaine, le club de hockey du Daring Molenbeek a organisé, en collaboration avec la ligue handisport, une journée découverte du ParaHockey. Pour l'occasion, près de 150 enfants de quatre écoles différentes (Etincelle, La Cime, Chanterelle et les Acacias) ont participé à cette initiative. "Nous avons créé cette section ParaHockey en avril dernier au club mais pour l'instant, nous n'avons encore aucun inscrit. Mais nous sommes persuadés qu'il y a plein de petites chrysalides qui se trouvent les appartements des alentours et qui pourraient devenir de jolis papillons sur les terrains de hockey", débute Luc Poplimont, le responsable de l'école des jeunes du Daring et coordinateur de cette journée découverte.

Le ParaHockey, une discipline qui se développe petit à petit dans notre pays. "Le ParaHockey a été lancé il y a plus de dix ans par un membre du Wellington et est aujourd'hui présente dans une vingtaine de clubs. Il s'adresse à toutes les personnes présentant un handicap léger, qui ne les empêche pas de jouer au hockey. Il est ouvert à tous, à tous les âges, à tous les groupes et peut être pratiqué dans la majorité des clubs. Le développement du ParaHockey est au cœur des valeurs et de la mission éducative de notre club."

Et pas question de séparer les enfants atteints d'un handicap des autres. "Nous insistons sur le fait que tous les enfants s'entraînent en même temps. S'ils souffrent d'un handicap léger mais qu'ils savent suivent une séance, ils s'entraîneront avec le groupe classique. S'ils ne savent pas suivre en raison d'un retard mental, ils seront dans un groupe spécifique mais s'entraîneront sur le même terrain que les autres. L'inclusi on sera notre moteur."

"Le ParaHockey correspond aux valeurs d’ouverture du hockey"

Une chose est certaine, le ParaHockey a sa place, que ce soit au Daring ou ailleurs. "Cela correspond bien aux valeurs d'ouverture du hockey. Des sportifs comme le tennisman Joachim Gerard ont montré que c'était possible, nous comptons bien poursuivre nos efforts pour partager, faire grandir cette passion et faire venir ces jeunes sur nos terrains."