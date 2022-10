Fight 4 Respect revient ce samedi pour une 5e édition : "Un gala organisé par des jeunes, pour des jeunes"

Spécialiste RWDM et sport régional

La cinquième édition du gala Fight 4 Respect revient ce samedi et se déroulera au centre sportif et culturel Pole Nord à Bruxelles.

Une affiche une fois encore exceptionnelle avec pas moins de 18 combats proposés par les organisateurs. "Il y aura notamment trois combats professionnels, des combats féminins et internationaux. Pour cette nouvelle édition, nous pouvons compter sur la présence de boxeurs venus des Pays-Bas, de France et même d'Italie", se félicite Mohamed Benyaich.

Un gala qui se tiendra dans la salle Pole Nord à Bruxelles, une petite nouveauté. "Le service de la jeunesse de la Ville de Bruxelles nous a mis cette salle à disposition, ce qui nous permettra de proposer un beau show. C'est aussi un petit clin d'œil au quartier Pole Nord, situé au bout de la chaussée d'Anvers, et au sein duquel les gens se sentent parfois délaissés. Ce gala, c'est aussi l'occasion de remettre ce quartier et ses jeunes en avant."

La jeunesse comme moteur

La jeunesse, c'est le moteur du gala Fight 4 Respect. Tout d'abord au niveau des boxeurs. "Notre mission, c'est de mettre en avant les boxeurs bruxellois en organisant des galas de qualité qui leur permettent de prendre de l'expérience, de progresser et d'ensuite pouvoir aller boxer dans des galas internationaux grâce à l'expérience acquise."

La jeunesse, elle est également présente au sein même de l'équipe d'organisation. "Ce sont des jeunes de notre club qui sont les moteurs de l'organisation. Ils ont à peine plus de 20 mais ils sont déjà très autonomes et mettent tout en place. Ils maîtrisent également mieux les outils actuels, comme les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs sur Snapchat qu'ils ont vendu tous les billets. C'est une nouvelle ère, un gala organisé par des jeunes et pour des jeunes."