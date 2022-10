Des Sparring Days pour tous à la Jah Fight Academy: "Comme de vrais combats, le stress en moins"

Spécialiste RWDM et sport régional

Un événement qui doit permettre aux boxeurs de faire leurs armes, sans pression. "Notre Sparring Day est ouvert à tous les boxeurs, de tous les clubs, qu'ils aient 40 combats ou aucun. Ils s'inscrivent à l'avance comme pour une compétition et nous organisons des combats qui ont tout d'un vrai, avec un arbitre, mais qui permettent aux boxeurs de boxer sans la pression d'un résultat. Le stress en moins, ils peuvent oser des choses. Ils sont également encadrés par des arbitres qui sont avant tout là dans un rôle pédagogique, de quoi permettre aux boxeurs d'apprendre durant leur combat en mode sparring", explique Jean-Christophe Van Ghysegem.

L'objectif du club bruxellois est de renouveler ces Sparring Days à raison d'une fois par mois. "Il arrive trop souvent que nos boxeurs ne combattent que deux fois par an. Avec ces Sparring Days organisés chaque mois, ils ont l'opportunité d'ajouter douze combats par an à leur programme habituel."

Et pas question de concurrencer les galas comme certains pourraient le penser. "Les francophones ont eu peur de cet aspect mais ce sont des sparring privés où le public n'est pas autorisé. Le but est surtout de permettre aux boxeurs de prendre de l'expérience et de progresser."

©DR

Un coach italien à la Vlaamse Boks Liga

Passée à la fédération flamande, la Jah Fight Academy voit d'un bon œil l'arrivée de Raffaele Berasco, l'ancien entraîneur national d'Italie, au poste de coach national de la Vlaamse Boks Liga. "Pour sortir des boxeurs de talent, nous avons besoin de formateurs de qualité et son arrivée va permettre de passer à la vitesse supérieure à ce niveau-là. De plus, il est spécialisé en boxe féminine et son approche est très intéressante pour ma fille Yara."

Une nouvelle salle à Forest

Disposant déjà de deux salles au Palais du Midi, le club bruxellois va en ouvrir une troisième à Forest. "Une salle de 1500 mètres carrés, ce qui en fera la plus grande salle dédiée à la boxe en Belgique. Un nouveau lieu qui va également nous permettre d'y organiser des Sparring Days et donc d'avoir deux événements de ce type chaque mois à Bruxelles."