Dilhan Necipoglu et Jette défient Rebecq : "Rebecq est capable de tout" Dilhan Necipoglu et les Jettois sont conscients que leur adversaire du week-end est capable de tout. Jean-François Delisse Dilhan Necipoglu ©Sterpigny

Quinzièmes du classement seulement alors que l'objectif était de se hisser le plus rapidement possible dans la colonne de gauche, les joueurs du RSD Jette se déplacent ce week-end chez des Rebecquois imprévisibles. "Ce sera en effet un match difficile", prédit le médian offensif des "Boule et Bill Boys" Dilhan Necipoglu....