Othman Allouchi : le leadership par l’exemple et la parole

À 32 ans, le joueur ixellois Othman est en pleine force de l'âge. "J'essaye de montrer l'exemple. En même temps, je vois que j'étonne des jeunes avec mes capacités physiques mais je sens bien que mon corps évolue. J'ai 98 kg. Je joue chez les Seniors depuis mes 16 ans, cela fait donc un bail de 16 ans. À 20 ans, je m'entraînais cinq fois par semaine. Aujourd'hui, avec la vie de famille, le boulot, ce n'est plus que deux entraînements hebdomadaires."

Othman connaît mieux son corps, ce qui lui permet d'anticiper ou de mordre sur sa chique. "Certains joueurs se reposent parfois sur des blessures. Chez les Allouchi, on joue. J'ai actuellement une gêne au pied, mais rien qui m'empêchera d'être sur un terrain."

Une mentalité acquise en grande partie grâce au concours de son père : "Mon père a forgé le physique de ses 6 garçons. De mes 12 à 18 ans, j'allais avec mes frères et mon père au Parc Royal. On alternait sprint et endurance. Je ne vois pas trop quel jeune suivrait ce rythme aujourd'hui."

Cette jeunesse justement, bien présente au FBI55, Othman ne veut pas seulement la canaliser. Il la conseille aussi. "Le capitaine de la team, c'est Hosni Benzouien. Je parle beaucoup aux jeunes en tant que co-capitaine. On a des jeunes fort talentueux, je pense aux frères Chekaba. Au niveau QI Basket, je pense pouvoir leur apporter quelques ficelles. Ils m'écoutent la plupart du temps."

Derby bruxellois ou pas, Othman a difficile à se projeter dans le championnat. Son team vient par ailleurs d'enregistrer la venue d'Adam Jedaoudi : "Adam est un très bon joueur. On a eu un off-day à Alleur et pour le reste, on n'a pas encore eu de vrai match. On vient de gagner au Linthout et juste avant, après avoir été mené 2-20, on a ajusté notre défense pour battre l'Olympic."

La défense et la transition sont au cœur de la tactique ixelloise : "Je partage la même philosophie que le coach Chekaba et on m'a toujours dit de jouer sur ses propres armes. Nous, c'est grosse défense et jeu rapide. C'est un peu run&gun mais c'est notre marque de fabrique", ponctue Allouchi.