Genappe, Perwez, Auderghem et AFC Evere se hissent en demi-finale de la Coupe de Brabant

Les quarts de finale de la Coupe de Brabant étaient au programme ce mardi et nous ont offert de belles surprises.



Battus dimanche en championnat sur la pelouse de Saint-Josse, les Perwéziens ont offert une belle réaction d'orgueil (3-0) et une qualification pour les demi-finales de la coupe. "C'est une énorme satisfaction car nous voulions faire oublier la défaite. Les objectifs sont atteints, les gars ont livré une grosse prestation avec beaucoup d'envie, d'occasions et un état d'esprit exemplaire", se félicite le T2 Fabian Bamps.



Genappe de son côté a sorti Saint-Michel (2-0). "Le club voulait absolument la qualification, les joueurs ont fait le boulot. Nous allons tout faire pour aller au bout", lance Boris Adam.



Auderghem et AFC Evere ont de leur côté créé la surprise en sortant le Sporting Bruxelles (2-1) et Kosova (1-3).