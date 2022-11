Pelé Mboyo a coaché les jeunes de l’académie 360 Top Football Training

C’est un invité de marque qui était de passage ces mardi et mercredi lors des stages organisés par l’académie 360 Top Football Training. En effet, l’ex Diable Rouge Pelé Mboyo, aujourd’hui joueur à Visé, est venu échanger avec les jeunes de l’académie bruxelloise.

Une belle expérience, que soit pour les enfants ou le joueur lui-même. "Il est passé ce mardi et est revenu ce mercredi. Pelé Mboyo a toujours été présent pour la jeunesse, partager son expérience avec les jeunes fait partie de sa manière d’être. Il est venu rencontrer les enfants et leur donner quelques précieux conseils. C’est toujours agréable de voir un joueur professionnel venir donner quelques conseils", se félicite Fabio Tonini, responsable de 360 Top Football Training.

L’ancien joueur de La Gantoise a fait plus que discuter avec les jeunes du stage. "Contrairement à certains joueurs qui viennent parfois à des stages pour signer des autographes et poser pour des photos avant de repartir 20 minutes plus tard, Pelé Mboyo s’est impliqué. Il a enfilé sa chasuble et il a pris un groupe en main pour diriger une séance."

Une expérience que le joueur de Visé pourrait renouveler plus fréquemment à l’avenir. "Pelé songe à sa reconversion et il pourrait venir plus régulièrement à l’académie pour dispenser des entraînements aux jeunes. Une chose est sûre, le courant passe bien entre lui et les enfants."

Ces stages de Toussaint, une réussite pour l’académie, qui a toutefois dû s’adapter au nouveau rythme des vacances scolaires de ses membres francophones. "Ça a un peu déstabilisé notre organisation mais nous sommes parvenus à proposer quelque chose de correct. Cela demandera toutefois plus d’organisation pour les vacances de Pâques avec deux semaines pour les néerlandophones en avril et deux semaines pour les francophones en mai. Mais nous avons une secrétaire qui gère ça à la perfection."