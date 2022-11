Michel Delph : "Cette défaite face à Tubize m’inquiète"

Après un petit coup de mieux, Ganshoren est retombé dans ses travers au cours des trois dernières semaines. Le bilan de 1 sur 9 et la défaite concédée ce dimanche face à la RUTB résument assez bien la situation difficile actuelle des Ganshorenois. "Des faits de jeu nous ont complètement tués ce dimanche. Je pense notamment à ce 1-3 encaissé quelques secondes après la reprise de la seconde mi-temps. Et lorsque nous revenons dans le match, il y a cette exclusion. C'est un peu l'histoire qui se répète", regrette Michel Delph.

Un coach qui doit déjà composer avec de nombreuses absences chaque semaine. "La liste des absents s'allonge chaque semaine, on tente de trouver des solutions, mais ça devient compliqué."

Pourtant, dans ce match, Ganshoren a montré de bonnes choses par moments. "Mais ce n'est pas encore assez consistant. Je pense que les gars font le taf, ils travaillent mais nous n'avons pas de joueurs comme Leite, capables d'accélérer et de planter des buts dans la foulée."

C'est un peu la soupe à la grimace dans les rangs du coach de Ganshoren. "Nous avons déjà revu les ambitions à la baisse il y a quelques semaines, il faut se serrer les coudes et essayer de prendre cette place dans le ventre mou au plus vite. Mais, aujourd'hui, cette défaite m'inquiète. L'adversaire a des moments forts, pas nous, et chaque moment fort adverse se transforme en but. Et puis ce 1-3, je ne comprends toujours pas comment on peut prendre un but pareil à notre niveau."

Les exclusions de Zaanan et Camara ce dimanche n'arrangeront pas les soucis d'effectif de Ganshoren. "Chaque semaine nous devons aligner une équipe différente. C'est compliqué et dur, car nous n'avons pas toujours les solutions que nous souhaiterions pour rivaliser avec des équipes comme Tubize."