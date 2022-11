Le dribble en avant de Mélanie Beckers au RIV Brussels

Se présentant dans une nouvelle équipe et un peu plus tard dans la préparation de celle-ci car elle était au chevet d’une équipe nationale de Jeunes, Mélanie Beckers avait un peu d’appréhension en débarquant au mois d’août au Royal IV Brussels en tant qu’assistante-coach de la TDM2. “Je me sentais un peu coupable d’arriver...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous