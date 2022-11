Charlotte Tison avant Anderlecht – OHL : “Ce sera les Red Flames face au Sporting”

Anderlecht étant en pause chez les hommes pour cause de Coupe du monde, le Lotto Park s’ouvre ce samedi (13h30) pour le choc au sommet de la Super League Anderlecht – OHL. Un duel attendu tant les deux équipes dominent la saison en championnat.

Invaincues jusqu’à ce samedi, les deux formations peuvent marquer leur territoire en cas de victoire.

“Mais il ne sera pas encore décisif. L’année passée, c’est en fin de saison qu’on a pris le dessus après avoir pourtant perdu contre elle en championnat”, rappelle très justement Charlotte Tison. “Ce sera un match au sommet qu’on veut gagner de toute façon. On a assez d’expérience pour le faire. On veut pouvoir leur dire ‘Eh, on est toujours là’, mais si on passe à côté samedi, on sait que la saison sera longue. On a déjà prouvé que la longueur peut être à notre avantage.”

Alors qu’OHL monte de plus en plus en puissance, certains se disent que ce match pourrait être une sorte de passation de pouvoir.

“Chaque semaine, on essaie de montrer qu’on est toujours là, c’est une occasion supplémentaire pour le faire. Notre objectif est de faire un bon match. Garder la première place est notre priorité et si ça peut prouver des choses aux gens, tant mieux.”

Une semaine après le dernier match des Red Flames, c’est aussi l’occasion pour le Sporting de remettre les points sur les I. Aucune Anderlechtoise n’a joué contre la Slovaquie – Deloose est restée sur le banc et Wijnants et Minnaert ont été renvoyées en U23 –, alors qu’OHL a vu ses sept joueuses recevoir du temps de jeu, renversant la tendance qui voyait Anderlecht omniprésent en sélection.

“C’est ce qu’on s’est un peu dit : Anderlecht contre les Red Flames”, rigole Charlotte. “Après, OHL a de bonnes joueuses aussi. À nous de faire en sorte de changer les choses.”