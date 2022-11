Première défaite pour le RSCA Women en Super League: "J’ai vu des choses positives"

En pleine période de Coupe de Monde, l’enceinte bruxelloise du Lotto Park avait ouvert ses portes à la Super League et devant une centaine de spectateurs, Anderlecht a subi sa première défaite de la saison dans le match au sommet de la série, laissant le titre de champion d’automne à OHL.

Pourtant, Anderlecht avait rapidement pris les devants et avait ensuite égalisé à 2-2 mais les Louvanistes se sont montrées plus efficaces en toute fin de match.

Pour son anniversaire, le coach aurait rêvé d’un autre résultat mais n’était pas non plus trop abattu.

"Évidemment, ce n’est pas un résultat que j’espérais mais dans la manière, je trouve que ce n’était pas si mal", commentait Dave Mattheus. "Un match nul à la fin aurait été correct mais OHL a des qualités pour finir le travail dans les détails et reprendre l’avantage. Ce n’était pas le cas chez nous."

Pourtant, les Mauves, quintuples championnes de Belgique, ont fait un bon match, notamment en 2e période. "OHL n’a été dangereux que les cinq premières et les cinq dernières minutes. Nous avons contrôlé le reste mais on doit pouvoir concrétiser ces temps forts. J’ai vu de bonnes choses pour travailler."

Avec ce 27/30, rien n’est toutefois mal fait pour les Bruxelloises, à l’image de l’année passée où OHL avait aussi battu Anderlecht en phase classique. "Il reste encore 20 matchs avec les playoffs et beaucoup d’équipes auraient rêvé avoir notre bilan", ajoute le coach. "Mais je sais qu’avec les retours prochains de Lola Wanjblum et Laura De Neve, on sera plus fort. Avec De Neve, c’est un patron en plus et dans un tel match, on en a besoin."

Opérée, Wanjblum est dans son sprint pour revenir le plus vite possible. "On va tout faire pour l’avoir pour les playoffs mais je n’ai pas de boule de cristal. De Neve, j’espère noter son retour pour fin de l’année."