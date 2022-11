Le HC Kraainem trouve petit à petit ses marques en N1 : “On essaie de se mettre au diapason de la Nationale 1”

Spécialiste RWDM et sport régional

La formation et le maintien restent la priorité mais le club garde un œil sur les playoffs.

Promu cette saison en Nationale 1, le HC Kraainem fait ses armes au plus haut niveau. Un début de saison plutôt encourageant, fait de hauts et de bas, mais au cours duquel le club brabançon a démontré qu’il avait les ressources nécessaires pour se maintenir dans cette Nationale 1.

D’autant plus que l’équipe récupérera prochainement un effectif au grand complet. “Nous sommes toujours en plein rodage en cette première partie de saison. Il y a eu du bon et du moins bon mais les nombreuses blessures n’ont pas facilité notre arrivée en Nationale 1. Heureusement, ces blessés reviennent petit à petit dans le parcours”, débute le président Yves Delpire.

Dans ce championnat plutôt serré en milieu de tableau, le HC Kraainem s’est fixé un double objectif. “La première ambition reste le maintien mais nous aimerions également accrocher la sixième place qui nous permettrait de disputer les playoffs et non les playdowns. Une sixième place qui me semble accessible car dans cette série, nous pouvons gagner contre tout le monde.”

Mais perdre aussi, comme l’équipe l’a vécu assez sèchement le week-end dernier à Izegem. “Nous avons pris une claque mais c’est de notre faute. C’est dans ce genre de match qu’on se rend compte que nous devons encore nous mettre au diapason de cette Nationale 1. Mais les joueurs commencent à accumuler de l’expérience. Nous devons toutefois encore progresser au niveau de la rapidité et de l’impact physique.”

L’autre gros point de satisfaction au HC Kraainem vient de la seconde équipe évoluant en D1 LFH. “Cette deuxième équipe est principalement composée de jeunes joueurs, épaulés par quelques anciens plus aguerris pour les encadrer. Une équipe au sein de laquelle deux joueurs ont été appelés avec la sélection nationale U19.”

Les jeunes, la priorité du HC Kraainem. “Nous avons deux U19 et trois U17 en équipe nationale, c’est la preuve que notre formation est de qualité. Nous avons d’ailleurs connu un afflux très important de joueurs dans nos équipes de jeunes cette saison. C’est une grosse satisfaction, tout comme le fait que nous conservons la même philosophie. Pas question de payer des mercenaires, l’objectif est d’emmener nos jeunes formés au club vers l’équipe première.”