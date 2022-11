Un stage pour apprendre les gestes de premiers secours

Entraîneur des U16 de Ganshoren avec lesquels il a été champion la saison dernière, Christophe Vanderstuyft a également lancé l’asbl Cmd Sportitude avec son épouse et sa sœur. Une absl qui a vu le jour du côté de Drogenbos et qui propose des stages multisport et d’éveil artistique.

Également pompier professionnel à Bruxelles, Christophe Vanderstuyft a proposé durant le stage de Toussaint une activité différente mais ô combien importante. “Lors de cette semaine de stage, j’ai donné une initiation aux premiers gestes qui sauvent. Je trouve qu’il est primordial de sensibiliser nos jeunes à ces premiers gestes qu’il faut adopter en cas de situation d’urgence. Le fait de connaître et comprendre les choses permettra déjà à ces jeunes de savoir ce qu’il faut faire le jour où ils seront confrontés à une situation d’urgence”, explique-t-il.

Cette idée est venue à la suite d’une intervention particulièrement marquante. “Récemment, un jeune garçon de 10 ans a appelé les secours en indiquant que son papa était tombé dans l’escalier. Pour la centrale, il s’agissait d’une simple chute d’un homme et ils n’ont donc pas envoyé une double équipe d’intervention. Mais quand nous sommes arrivés sur place, nous avons constaté que la chute avait été provoquée par un arrêt cardiaque. Avec mon collègue, nous avons tout tenté pour le réanimer mais le délai entre l’appel et notre arrivée ne nous a pas permis de le récupérer. Je me dis que dans ce genre de situation, si la personne qui nous appelle avait prodigué des gestes de premier secours, nous pourrions sauver plus de personnes.”

"Très peu de jeunes connaissent ces premiers gestes alors que la peur et le stress les immobilisent encore plus."

C’est pour ça qu’il a décidé de proposer un stage orienté gestes de premiers secours du 2 au 6 janvier, à Drogenbos. “Dans mon vécu en tant que pompier ambulancier professionnel, j’ai malheureusement déjà pu remarquer que trop souvent, très peu de jeunes connaissent ces premiers gestes alors que la peur et le stress les immobilisent encore plus. Il est dans notre devoir de sensibiliser ces jeunes à cela.”

Un stage au cours duquel ils apprendront quelques réflexes qui pourraient sauver des vies : “Passer un bon appel au 112, être précis pour que le dispatcher puisse envoyer les secours adéquats. Reconnaître une personne qui est consciente ou inconsciente. Pratiquer une bonne réanimation cardio-pulmonaire. Et enfin, utiliser un défibrillateur.”

Les jeunes très attentifs.

Des situations auxquelles les jeunes pourraient être confrontés dans la vie de tous les jours mais aussi sur un terrain de football comme on l’a encore malheureusement vécu dans la région il y a peu. “Dans les clubs, seuls un ou deux formateurs sont formés à ces gestes de premiers secours alors qu’en cas de malaise cardiaque, les premières minutes sont les plus précieuses. Dans mon club, j’ai formé les entraîneurs à ces gestes de premiers secours et j’espère que notre initiative sera suivie dans beaucoup d’autres clubs sportifs.”

Le stage, bilingue, aura lieu du 2 au 6 janvier 2023 au hall des sports de Drogenbos et s’adressera aux jeunes à partir de l’âge de 9 ans.

Une asbl créée et gérée en famille

L’asbl Cmd Sportitude, Christophe Vanderstuyft l’a lancée il y a deux ans en compagnie de son épouse Dikra et de sa sœur Magali. “Avec ma sœur et ma femme, nous avons travaillé dans toutes les asbl bruxelloises qui proposent des stages. Ça fait des années que nous sommes dans ce milieu et un jour, nous avons décidé de lancer notre propre asbl, forts de notre expérience. Ma femme et ma sœur sont profs, je suis pompier, ce qui nous permet de proposer des stages durant les vacances scolaires. C’est une fierté d’avoir pu lancer notre propre organisation en famille. Et le succès est au rendez-vous, tout comme les retours des parents qui sont très bons.”

Au travers des stages qu’ils proposent, Dikra, Magali et Christophe veulent permettre aux enfants de s’épanouir. “Nous proposons des stages d’éveil artistique au cours desquels nous veillons à ce que les enfants apprennent, tout en s’amusant. Et puis nous avons les stages multisport car il est primordial pour nous que les enfants apprennent et soient initiés à un sport différent chaque jour.”