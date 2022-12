Un tournoi international de touch rugby ce samedi

Comme chaque année aux alentours de la Saint-Nicolas, la communauté belge du touch rugby se rassemble pour accueillir un grand tournoi international et social qui se tiendra cette année le samedi 3 décembre au Sport Center de la KU Leuven de 11h30 à 18h. “Un tournoi social signifie un tournoi amical. On peut donc venir avec une équipe formée spécialement pour le tournoi, ou se faire prêter des joueurs pour compléter un effectif. Il arrive également que des joueurs s’inscrivent sans équipe et soient redistribués parmi les formations présentes. Le tout terminé bien évidemment par une troisième mi-temps qui n’a rien à envier au rugby à 15”, indique les organisateurs.

La qualité sera également au rendez-vous. “Que la nature sociale de ce tournoi, qui a la bonne humeur et la convivialité dans son ADN, ne vous trompe pas, le niveau de jeu est bel et bien au rendez-vous et augmente d’année en année. Le nombre d’équipes internationales (deux tiers des joueurs présents) témoigne d’ailleurs de l’engouement généré par l’événement. Ce sont en effet pas moins de 15 formations venues d’Angleterre, Irlande, France, Pays-Bas, Italie, et de Belgique bien sûr qui s’affronteront amicalement.”

Parmi le contingent international faisant le déplacement, notons le retour des champions en titre de Old Wesley (Irlande) qui tenteront certainement de conserver leur trophée. “Si vous ne connaissez pas encore le touch rugby c’est sans doute l’occasion idéale de cette fin d’année pour venir découvrir cette variante de rugby en pleine croissance.”