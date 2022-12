Ali Si Ahmed (Léo) avant d’affronter Tournai : “Ça se passe toujours mieux face aux équipes du haut de tableau”

Affronter une équipe du haut de tableau n’effraie pas le joueur du Léopold. “Ça se passe toujours mieux face aux équipes du haut de tableau. Je ne sais pas comment l’expliquer mais j’ai l’impression qu’on donne toujours plus face aux équipes du haut de tableau que contre celles du bas de classement. On se retrouve plus vite en difficulté face aux formations qui sont censées être plus à notre portée.”

Ces dernières semaines, le Léopold encaisse peu. Mais il ne marque pas beaucoup non plus. “Pourtant, nous nous créons des occasions. Surtout en première mi-temps, toujours un peu moins en deuxième. Mais nous manquons encore de réalisme devant le but. Cette finition, nous la travaillons aux entraînements et nous espérons que cela portera bientôt ses fruits.”

"Mes premiers pas à l'échelon national sont bons."

Être bons durant 90 minutes est l’autre point d’amélioration. “Quand on revient de la pause, nous devons être capables de mettre le même rythme qu’en première période. Nous devons aussi apprendre à commettre moins d’erreurs sur le plan défensif.”

Ce qui devrait permettre au Léo d’engranger plus de points. “Nous devons prendre des points pour quitter la zone dangereuse.”

Une première expérience à l’échelon national

Ali Si Ahmed dispute sa troisième saison au Léo, mais il s’agit de sa toute première expérience à l’échelon national. “Ce n’est pas un championnat extrêmement difficile. Mais ça joue vraiment à l’expérience. La première équipe qui marque ferme souvent le jeu par la suite. Mais dans l’ensemble, mes premiers pas à l’échelon national sont bons. J’espère juste enfin ouvrir mon compteur buts pour définitivement lancer ma saison.”