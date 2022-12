Les Jettois semblaient avoir bien compris l’importance de cette rencontre et s’offraient deux belles opportunités durant les cinq premières minutes, sans toutefois parvenir à les concrétiser, la faute au gardien adverse.

La partie changeait rapidement de physionomie et l’Union prenait la rencontre en mains, se permettant même le luxe de dominer les débats. Une domination récompensée peu avant le quart d’heure grâce à une superbe réalisation de Huygevelde. “Je me suis alors demandé comment on allait s’en sortir dans ce match, tant nous ne passions que rarement le centre du terrain”, confie René Kruys.

Le salut jettois tombait à la 25e. Kragbe s’infiltrait dans la surface où il était crocheté par un défenseur local. Necipoglu ne manquait pas l’occasion de rétablir la parité en convertissant le penalty.

D’Alberto permettait à Jette de rester à égalité au marquoir avant que ses équipiers n’affichent plus de conviction après la pause. Il fallait toutefois attendre la 72e pour voir Necipoglu mettre son équipe aux commandes à la suite d’une reconversion rapide.

L’Union gardait la possession mais la défense jettoise se montrait solide alors que Morais De Almeida délivrait les siens dans les derniers instants. “Une victoire importante”, soufflait le président du RSD Jette.

Les buts : 13e Huygevelde (1-0), 25 Necipoglu sur pen. (1-1), 72 Necipoglu (1-2), 90 Morais De Almeida (1-3).