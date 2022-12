Hervé Renard futur sélectionneur des Diables ? “Pas étonnant qu’une sélection comme la Belgique s’intéresse à lui”

Quand on parle de sollicitations, on pense inévitablement à la Belgique où son nom a déjà circulé parmi les candidats potentiels pour reprendre la direction des Diables rouges. “Ayant joué quatre ans en Belgique, j’ai reçu énormément de messages pour savoir ce qu’il en était. Et la seule réponse que j’ai pu donner c’est qu’aujourd’hui, quand vous venez de faire une Coupe du monde comme nous l’avons fait et que vous avez le CV d’Hervé, ce n’est pas étonnant qu’une sélection comme la Belgique s’intéresse à lui. Mais à l’heure actuelle, je n’en sais pas beaucoup plus, je n’en ai pas réellement parlé avec lui car nous avons tous coupé un peu depuis que nous sommes rentrés. Mais quoi qu’il en soit, voir son nom associé à la Belgique, c’est une fierté car ça reste une des meilleures nations mondiales.”

Encore plus pour Sofian Kheyari qui a porté les couleurs de l’AFC Tubize et du RWDM. “La Belgique a une place à part dans mon cœur. Ça rend cet intérêt pour Hervé encore plus beau à mes yeux.”

Et comme il l’a toujours fait, l’ancien défenseur garde un œil attentif sur les prestations de ses anciens clubs. “J’ai passé près de quatre ans en Belgique. Ça s’est super bien passé sur le plan sportif, dans ma vie privée aussi, ma femme a beaucoup apprécié la Belgique alors bien évidemment que je suis toujours les résultats de Tubize et du RWDM.”