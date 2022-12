Amaury Marion : “La meilleure saison du Royal IV”

C’est la cinquième saison de Amaury Marion au Royal IV Brussels et de son propre aveu, la meilleure au niveau collectif : “Lors de la troisième, on a eu une série de 7 ou 8 succès d’affilée. On a eu la saison Covid et la saison dernière, on est resté un mois sans jouer en décembre et je me suis blessé aussi. De façon générale, j’observe qu’au RIV quand on est dans une bonne ou mauvaise dynamique de résultat, on n’en sort pas facilement.”