Le Canter a réussi le plus dur : avoir une âme et un collectif

Il est des défaites constructives qui permettent de mieux construire l'équipe et l'esprit qui va avec. Le Canter n’a pas mal démarré mais a su rapidement s’adapter : "On a commencé en Coupe AWBB par une défaite face aux Anciens 13. On a lors battu Mons une très forte R2 avant d’être battu pour la qualification au buzzer par Neufchâteau. J’aurais aimé sortir des poules de la Coupe pour continuer à être opposé à plus fort", évoque Aladin Ridouan. Le coach, comme ses joueurs, a dû surmonter sa déception et apprendre à gérer la défaite. Une autre surviendra dans le cadre du championnat P1 au Speedy. C’était le 22 octobre dernier. "On est à +10 au troisième quart et puis ... plus rien. On a marqué 4 paniers en 15 minutes et connu un énorme passage à vide." Depuis le Canter n’a plus connu la défaite.