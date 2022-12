De nombreuses occasions créées et un score de 1-0 à la pause tout à fait logique avec ce but de Mukota inscrite juste avant la pause. Les Schaerbeekois qui n’ont pas relâché la pression après le repos. Lokilo doublait la mise à l’heure de jeu et la marque aurait pu être plus sévère sans un bon gardien en face. “Nous sommes contents car nous avons gardé le zéro derrière, sans rien donner à notre adversaire et tout en nous créant beaucoup d’occasions. Le score aurait pu être plus lourd avec un peu plus de réussite mais nous pouvons nous montrer contents de l’emporter. Surtout après notre un sur six, il était important de gagner à nouveau”, se félicite Philippe Wayenbergh.

De quoi retrouver la confiance avant un derby au Léopold qui s’annonce difficile à plus d’un titre. Et notamment en raison de l’état du terrain des Ucclois. “Ce n’est pas gai de jouer sur un terrain en mauvais état. Il faudra voir quelles seront les conditions météorologiques durant la semaine. Après, ça reste un derby bruxellois, face à une équipe qui a pris une claque cette semaine et aura certainement à cœur de se reprendre. Nous affronterons certainement une équipe très motivée et concentrée.”

D’autant que le Crossing l’avait emporté au match aller. “Cela reste un derby, c’est toujours un match spécial et peu importe les conditions dans lesquelles nous devons le disputer, il ne faudra pas chercher d’excuses. Nous devons afficher le bon caractère, la bonne mentalité et nous montrer capables de prendre des points, même dans des circonstances difficiles.”

Crossing – Couvin 2-0

Crossing : Jacops, Op 'T Eynde, Mapessa, Roisin, Bil, Malela (81e Kinkela), Mabika, Mukota, Lokilo (76e Muray), Ade (70e El Kandoussi), Nzinga.

Couvin : Repan, Sobry, Delpire, Belhamri, Perot (79e Goossens), Galante (64e Duchene), Wackers, Q. Deppe, Magotteaux, Gillis (69e Lebrun), N. Deppe.

Arbitre : M. Touzghar.

Avertissement : Mapessa.

Les buts : 40e Mukota (1-0), 60e Lokilo (2-0).