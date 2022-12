Foulées hivernales ART : succès de Mathieu van Overeem et de Virginie Vandroogenbroeck

Le Bruxellois Mathieu van Overeem a dominé la plus longue distance, s’imposant en 41’53, devant Romain Deblander (43’25) et Victor Blanchard (44’22). Voici un an, la victoire était revenue à Gauthier Mine, en 44’50. Mathieu van Overeem, à l’automne, avait pris part à deux marathons, dont un premier à Berlin bouclé en 2h26'59 avant un second, un mois plus tard, à Francfort, en 2h28.32.

Chez les dames, Virginie Vandroogenbroeck est allée chercher un nouveau succès, en 49’18, devançant Lutgard Goethals (49’31) et Marie Cerckel (51’34).

Sur le 5 km, qui a réuni 123 participants, les succès ont été décrochés par Simeon D’Aurilio (17’57) et Dorothée Cupers (21’45).

Tous les résultats des Foulées hivernales ART