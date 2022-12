Coupe de Brabant : le programme des demi-finales est connu

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Brabant a eu lieu ce mardi et le CP Brabant a révélé les affiches des demi-finales. Nous aurons droit à un véritable choc entre Perwez et Genappe, deux candidats au titre en P1. Dans l’autre demi-finale, l’AFC Evere et Auderghem s’affronteront pour une place en finale.