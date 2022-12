Le Bruxellois Mathieu van Overeem a dominé la plus longue distance, s’imposant en 41’53, devant Romain Deblander (43’25) et Victor Blanchard (44’22). “Avec la fête de mon club, le CEPAL, la veille, je ne m’attendais pas du tout à performer”, sourit Mathieu van Overeem. “Je m’attendais à une course plus compliquée mais les jambes étaient bonnes. Je suis parti très vite pour être sûr de garder mes distances avec la concurrence mais finalement j’ai pu gérer tranquillement mon effort.”

Les Hivernales, un rendez-vous incontournable pour le Bruxellois. “C’est la 4e ou 5e fois que je participe, j’ai déjà gagné cette course par le passé et je me suis toujours classé dans le Top 5. C’est une course que j’apprécie. Elle fait partie du challenge de mon club mais c’est aussi un tracé que je connais bien puisqu’il s’agit de mon coin d’entraînement.”

Avec une température de -1°, les Hivernales portaient bien leur nom. “Heureusement, ce n’est qu’un effort de 40 minutes et on n’est pas en singlet comme sur un cross. Malgré la température, l’ambiance est toujours très bonne et puis les organisateurs poursuivent un but caritatif que j’apprécie.”

Un solide programme pour 2023

Matthieu, lui, est déjà tourné vers 2023. “Victime du Covid, mon marathon de Francfort ne s’est pas passé comme je l’espérais. En 2023, je serai donc sur la Cross Cup de Hannut et Bruxelles, sur le championnat de Belgique de semi et de retour sur les marathons de Rotterdam et Berlin.”