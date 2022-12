Après un an sans courir, Sergio Strollo a bouclé le marathon de Valence : “J’ai dû réapprendre à courir”

Cette fois-ci, le coureur bruxellois avait tout mis en œuvre pour que l’expérience soit belle à vivre. “Je voulais déjà y participer en 2020 mais il avait été annulé en raison du Covid. Je n’avais pas pu participer à celui de 2021 à cause d’une grosse blessure. Je me suis jeté à l’eau pour cette édition 2022 avec une préparation de près de trois mois. Je me suis lancé dans l’inconnu puisqu’avant ça, j’étais resté un an sans courir suite à une opération au pied. Je n’ai repris la course à pied qu’en mai dernier, avec de grosses douleurs durant plusieurs semaines. J’ai mordu sur ma chique, je courais quatre à cinq fois par semaine pour tenter de retrouver la forme.”

Sergio Strollo avant le départ à Valence.

Au final, il signe un chrono de 2h27 et 57 secondes du côté de Valence. Bien mieux qu’espéré. “Je voulais descendre sous les 2h30 et si je parvenais à finir sous les 2h28, ce n’était que du bonus. Tout le monde m’avait dit que les 25 premiers kilomètres étaient faciles et qu’après, ça se jouait au mental. J’étais donc dans un bon groupe durant ces 25 km, et même si je sentais que ça allait un peu trop vite, j’ai préféré m’accrocher à ce groupe que courir seul. Au 32e km, j’ai senti que le mur approchait mais mentalement, je faisais des calculs sur ce que je pouvais perdre et l’allure qu’il fallait maintenir pour terminer sous les 2h30. Et puis, au fur et à mesure que les kilomètres passaient, j’ai constaté que je pouvais finir sous les 2h28. J’ai tout donné dans les 1500 derniers mètres pour décrocher ce chrono de 2h27'57."

Une énorme satisfaction et une belle expérience sur marathon. “Ça a été une super course, un super marathon. J’ai trouvé cette expérience grandiose, avec un niveau de malade.”

”Je réfléchis déjà maintenant à mon prochain marathon.”

De quoi lui donner des envies de retenter l’expérience sur cette distance ? “Je réfléchis déjà maintenant à mon prochain marathon. Je vais refaire celui-là, c’est certain. Ça se combine bien avec la saison de triathlon.”

Le marathon, un effort différent de ce qu’il a l’habitude de faire, lui que l’on retrouve aussi régulièrement sur les courses bruxelloises et brabançonnes. “Ce n’est pas le même effort mais ça me convient bien. J’aime autant les efforts courts que les plus longs, que ce soit avec le triathlon, le semi et maintenant le marathon.”

Un an sans courir, la galère

Avant de vivre cette belle expérience à Valence, Sergio Strollo a vécu de nombreux mois difficiles. Une opération au pied qui l’a obligé à mettre la course à pied de côté pendant une année complète. Une galère sans nom pour celui dont la course à pied est un véritable moteur quotidien. “J’ai été opéré du pied en mai 2021, j’ai essayé de reprendre la course à pied au mois de septembre mais la douleur était toujours présente. J’ai passé de nombreux examens pour tenter de comprendre ce qui passait. Ça a été très long avant qu’on ne mette le doigt sur le problème. Ce n’est qu’un février 2022 que j’ai pu reprendre en douceur. J’ai carrément dû réapprendre à courir en reprenant de zéro. J’ai suivi les programmes Sart to run où vous courez un kilomètre, marchez un kilomètre, avant de progresser. J’avais un programme de trois sorties par semaine mais mon pied était encore fragile et je me suis reblessé. Ce n’est qu’un mai dernier que j’ai pu reprendre normalement.”

"Ça a été difficile à accepter car j'ai 34 ans et je me dis que j'ai perdu deux ans de mes bonnes années"

Entretemps, il avait perdu de nombreux mois de compétition. “J’étais dans la forme de ma vie fin 2019, début 2020. Je sentais que mon niveau était au top et puis le Covid a tout arrêté. Après le Covid, j’ai repris avec deux courses et puis il y a eu la blessure d’un an. Ça a été difficile à accepter car j’ai 34 ans et je me dis que j’ai perdu deux ans de mes bonnes années.”

Une période très difficile à vivre pour ce passionné. “Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis demandé si j’avais bien fait de me faire opérer. La date clé, ça a été les 20 km de Bruxelles. Je me suis inscrit avec l’idée que si ça ne passait pas, j’allais devoir me remettre en question. Heureusement, j’ai pu boucler la course et signer un chrono de 1h06. J’étais revenu de nulle part.”