United Basket Woluwe a mis un trait d’Union dans sa communication

C’est depuis le début de saison qu’un trio de parents a pris la communication de l’UB Woluwe en charge. À la base de la réflexion de la triplette Emans Fabro – Gandibleux – Tita, le constat suivant : “L’UBW représente une superbe vitrine bruxelloise pour la formation. Cette vitrine ne se reflétait pas dans l’image du club”, observe le dernier nommé. “Pas mal de belles choses ont été faites. Le club a entre autres formé des gars qu’on retrouve en D1 ou en NCAA aujourd’hui. On forme, on forme et un jour les jeunes s’expatrient. On voulait rappeler que la formation est hyper-importante. Avec le palmarès de Woluwe, on voulait rééquilibrer la donne et se mettre à la hauteur en matière de communication. ”

Complémentaire et complet (Architecte et prof d’université, responsable communication et ancienne attachée parlementaire, Sport Projet Manager), le trio est allé puiser son inspiration dans l’éthique, les valeurs et la formation propagée dans et par les collèges américains. “La nouvelle identité visuelle est principalement axée sur le U de Union, valeur essentielle du club”, poursuit Damien Tita. “L’union entre les joueurs, le staff et tous les membres du club qui forment une grande famille. Celle de l’entraide, de la solidarité, du partage et de l’esprit d’équipe. La pureté de son identité visuelle et ses références graphiques à l’univers des collèges de basket américains nous renvoie vers les valeurs liées à la formation : discipline, rigueur, excellence, persévérance et courage”, conclut Damien Tita.

Via l’un de ses joueurs Sacha De Vreught, le club a également lancé un magasin en ligne non pas baptisé e-shop mais U-Shop. Tout un symbole.