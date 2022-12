Hélène Connart vise une quatrième victoire au King of Brussels : “Je m’y sens comme à la maison”

Sa première participation au gala King of Brussels, le 10 février 2018, est une date importante dans sa carrière. “Il s’agissait d’un de mes derniers combats chez les amateurs, un de mes derniers tests avant de monter chez les semi-pros. C’est une date importante car ce combat a été celui de la confirmation de mon passage vers un autre cap. Je me suis fait découvrir durant ce gala et grâce à ce beau combat, j’ai été contactée par quelqu’un qui boxait chez Infusion. C’est ce qui m’a permis de faire mon premier combat chez les semi-pros lors du Infusion d’Anvers. Et quelques années plus tard, je suis devenue championne du monde à Infusion. Je me souviens de ce combat comme si c’était hier. Une victoire par KO et une ambiance incroyable. Ça reste d’ailleurs l’ambiance la plus dingue que j’ai pu connaître dans toute ma carrière.”

Pour cette nouvelle édition, Hélène compte bien poursuivre sa série d’invincibilité. “J’espère que ça se passera aussi bien que lors de mes trois derniers combats au King of Brussels. Pour l’occasion, j’ai décidé de combattre une catégorie au-dessus, celle des 60 kg. Une catégorie dans laquelle je me sens vraiment mieux, qui permet de faire ressortir encore plus mon style de boxe. Je suis quelqu’un qui va vers l’avant et met de la puissance dans ses coups. Dans une catégorie supérieure, les coups sont plus intenses mais malgré ce changement, je suis parvenue à conserver mon explosivité. J’espère pouvoir mettre en pratique tous les efforts consentis.”

Au-delà de son combat, Hélène aura un seuil sur les combats des autres membres du NaitoGym. Notamment sur les filles. “J’ai un rôle de guide et de soutien envers les plus jeunes et notamment envers les filles. Ce samedi, quatre filles du club combattront et je suis derrière elles pour les motiver et partager mon expérience. Leurs victoires seront tout aussi importantes que la mienne.”

Boucler 2022 sur une victoire avant d'espérer de gros challenges en 2023

Et la Tubizienne compte bien boucler 2022 sur un succès. Une année qu’elle avait espérée meilleure. “C’est une année mitigée. Une belle année au niveau expérience, moins en termes de résultats. J’ai vécu 2-3 déceptions, j’ai commis quelques erreurs, j’ai vécu une période où j’étais moins forme et puis il y a eu ma mésaventure lors de ma participation aux Wolrld Games qui a impacté mes performances. Pour toutes ces raisons, je veux une victoire samedi pour terminer cette année sur une bonne note. J’espère ensuite vivre de beaux et grands challenges en 2023.”