L’unité d’un groupe, la grande force du Futsal Fener Koekelberg : “Un groupe soudé qui a de grandes attentes”

La force du Futsal Fener Koekelberg, c’est l’unité de son groupe. “Le groupe vit bien et même s’il a fallu composer avec quelques blessures, comme toutes les autres équipes, ou des joueurs qui ont connu des moments de moins bien frustrants, on se rend compte que nous avons un groupe très soudé et qui a de grandes attentes. Les joueurs travaillent dur et sont très assidus lors de chaque entraînement. Ils ont compris que pour rivaliser dans ce championnat, ça passait par le travail.”

Un travail qui porte ses fruits puisque le club bruxellois occupe la troisième place. Mieux, avec quatre et deux points de retard sur la première et la deuxième place, il est en embuscade, prêt à bondir sur la première place. “Tout ça en sachant que les deux premiers s’affrontent ce vendredi. Si nous l’emportons au Futsal Project Antwerpen, nous pourrions réaliser une belle opération.”

"Une montée en D1, ça se prépare sur quelques années"

La première place, et donc la montée en D1, pourrait devenir une réelle ambition d’ici quelques mois. “Nous sommes trois dirigeants et même entre nous les avis sont partagés. Certains veulent la montée, d’autres se montrent plus prudents car une montée en D1, ça se prépare sur quelques années. Nous venons de très loin mais nous sommes également conscients de nos qualités. Si nous parvenons à trouver des partenaires et sponsors solides, alors tout sera possible.”

En attendant, il y a un match à Anvers ce vendredi. “Nous serons très attendus après nos trois victoires de rang. À nous d’éviter le match-piège.”