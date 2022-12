Bilan D2 ACFF – Ganshoren : “Nous n’avons pas été à la hauteur”

Une 16e position au classement avec seulement trois victoires engrangées et 15 unités au compteur en l’espace de 16 rencontres, Ganshoren n’a pas vécu le premier tour espéré. On est bien loin des ambitions de Top 5, finalement revues à la baisse en cours de saison. Au moment de débuter la trêve, difficile pour Michel Delph de se montrer satisfait. “On ne va pas se mentir, ce n’est pas un premier tour réussi”, débute le coach de Ganshoren. “Pas mal d’éléments justifient ça. Le premier, c’est que nous avons eu énormément de blessés. Ensuite, beaucoup de détails et de faits de matchs ont joué contre nous. Et enfin, nous n’avons pas été à la hauteur. Vous ne pouvez pas avoir 16 matchs de malchance.”