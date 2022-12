"L’avenir du beach soccer passe par les jeunes”

Depuis mercredi et jusqu’à ce vendredi, David Mames organise des initiations au beach soccer sur le terrain indoor de beach soccer installé au centre Barca à Anderlecht. Une nouvelle étape dans son envie de développer ce sport auprès des jeunes. “J’ai lancé mon académie de beach soccer à Genappe au printemps dernier, nous avons ensuite organisé des initiations durant l’été et force est de constater que ça a bien pris. J’ai eu beaucoup de bons retours et aujourd’hui, j’essaie d’exporter mon académie. Mon plan de développement est d’ouvrir une académie dans chaque province avec à chaque fois des initiations pour les jeunes, pour les filles aussi mais aussi en favorisant l’inclusion avec une ouverture aux enfants atteints d’un handicap”, explique David Mames.