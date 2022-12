Maximilien Drion sur le toit de l’Europe

C’est un titre européen que la Belgique n’attendait pas. Tant au niveau de la discipline – le trail –, qui semblait prédestinée à sourire à jamais aux pays montagneux. Mais aussi de l’athlète – Maximilien Drion –, soutenu par l’Adeps dans l’optique de l’arrivée du ski-alpinisme aux Jeux olympiques d’hiver à Turin en 2024. Son sacre de champion d’Europe de trail glané début juillet en Espagne ne sort cependant pas de nulle part. Originaire de Lasne, le double champion de Belgique de trail qui s’est aussi aligné sur les Mondiaux de trail en Thaïlande en novembre, est plutôt une exception que le produit d’un système. Très jeune, il quitta la Belgique pour accompagner sa famille à Vercorin, petit village suisse du Val d’Anniviers. C’est là, alors qu’il avait à peine 10 ans, qu’il développa son amour pour la montagne et son goût pour le sport. Ou plutôt les sports, puisqu’il jongle avec succès entre le ski-alpinisme et le trail selon les saisons. “Je suis profondément passionné par ce que je fais : la montagne, le trail et le ski-alpinisme. Après dix jours sans sport, j’ai les jambes qui me démangent.”

Wim de Paepe décroche le bronze aux Mondiaux

Ancien nageur de haut niveau, Wim De Paepe s’éclate désormais sur le triathlon. Un an après avoir décroché le bronze lors des championnats d’Europe et du Monde, l’athlète du CABW a remis ça en décrochant à nouveau la 3e place mondiale en novembre dernier à Abu Dhabi. Une sacrée performance pour celui qui s’est mis au triathlon pour handisportifs il y a de cela deux ans à peine, après avoir notamment connu les Jeux Paralympiques de 2004 en tant que nageur. Nul doute que Wim reviendra avec de nouvelles ambitions en 2024, bien décidé à aller chercher une médaille d’une autre couleur, lui qui n’est pas passé très loin de l’argent cette année. Le tout avec les Jeux paralympiques de 2024 dans le viseur et une qualification à aller chercher au cours des prochains mois.

L’année exceptionnelle de Walid Deghali

Privé de son rêve de Mondiaux à cause du Covid fin 2021, Walid Deghali s’est offert une sacrée revanche quelques mois plus tard puisqu’au mois de mai, il décrochait une médaille de bronze historique à l’Euro de karaté. Cela fait plus de dix ans que la Belgique n’avait plus ramené une médaille d’un championnat d’Europe. Cette belle performance permet désormais au Molenbeekois de faire partie des 78 sportifs de haut niveau qui ont reçu un contrat de la Fédération Wallonie-Bruxelles il y a quelques semaines. Il peut désormais se concentrer uniquement sur son karaté et afficher d’énormes ambitions pour la suite de sa carrière. Avec notamment un titre de champion d’Europe et une participation aux prochains Mondiaux comme principaux objectifs à atteindre.

Le HC Kraainem a écrit son histoire

Nous sommes le 21 mai, le HC Kraainem a rendez-vous avec son histoire. Dans une salle pleine à craquer, les banlieusards ont livré la rencontre parfaite pour s’offrir un titre de D2 qui leur ouvre les portes de l’élite du handball belge. De quoi couronner une superbe saison mais aussi récompenser un travail de plusieurs saisons, au cours desquelles le club a fait le choix gagnant de faire confiance à ses jeunes talents. Une formidable épopée qui permet aujourd’hui au club de vivre sa première expérience au sein de l’élite du handball belge. Un championnat au sein duquel Kraainem a trouvé sa place, de quoi tirer tout un club vers le haut.

Ulysse De Pauw dans la peau d’un champion

Cette année, le Grézien Ulysse De Pauw s’est adjugé le titre de champion de la catégorie Silver en GT World Challenge Europe Sprint Cup en compagnie de son équipier français Pierre-Alexandre Jean. Le Brabançon wallon s’est éclaté au volant de la Ferrari 488 GT3 du team AF Corse, s’appuyant sur sa régularité pour s’offrir le sacre. À 21 ans, le Brabançon wallon poursuit donc sa route vers son rêve ultime, lui qui s’est également offert un podium lors des 24 Heures de Spa au mois d’août dernier. Nul doute que 2023 s’annonce grandiose pour notre pilote.