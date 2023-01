Du changement à la tête de deux clubs bruxellois

“J’avais un peu repris l’équipe en mains en décembre”, explique Samantah Vanthienen. Hélas, celle qui a encore donné des coups de main sur le terrain avec la P1, qui est également coordinatrice du mini et du maxi basket à Ganshoren, n’a qu’une vie et elle est particulièrement bien chargée entre son boulot dans le pédagogique, sa vie privée et son autre engagement en tant que coordinatrice technique pour la section Petits Panneaux du Royal Excelsior Brussels. “Je ne pouvais décemment garder et coacher une équipe en plus”, explique-t-elle.

Désireux de construire sur le long terme, Ganshoren Dames a proposé au coach néerlandophone de finir la saison et déjà s’engager pour 2023-24. “Le comité ne met aucune pression de résultat. On n’a jamais eu de grosses défaites. La Régionale reste une vitrine pour nos jeunes et on a juste l’envie qu’elles retrouvent du plaisir. C’est leur hobby, on en est en plein dans du basket amateur, ce n’est pas là pour se rendre au match ou aux entraînements avec des semelles de plomb. On a proposé 1,5 an à Geert, histoire d’être dans une autre optique et avoir quelques mois d’avance au moment d’aborder la saison prochaine”, observe Vanthienen.

Julien Gustin succède à Pierre Squiflet au Royal Linthout

Guère fringant en R2B malgré une victoire dans le derby contre le leader (l’UB Woluwe), le Royal Linthtout (12e) a également changé de coach à la trêve. Julien Gustin (ex-Canter Schaerbeek R2 2017-19) succède à Pierre Squiflet. Le président Marc Squiflet et le directeur technique Michael Munier ont confirmé l’information ; le président a ajouté que davantage de U21 seraient intégrés au noyau R2 dans les prochaines semaines. Le Linthout se déplace à l’Union Huy le samedi 14 janvier.